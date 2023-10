Palermo, parla Lucioni: "Per la serie A servono follia e determinazione, qui sono felice"

“Siamo una squadra che lotterà per la promozione. Rapporto con la A? Complesso, ma non smetto di sognare”. Vivere alla Fabio Lucioni, difensore del Palermo che alla soglia dei 36 anni ha ancora fame di vittorie. E questa volta l’istinto lo ha portato ai piedi di viale del Fante, dove sta vivendo grandi emozioni. “Mi piace trasmettere valori ai giovani – ha detto ai microfoni di Sky Sport – sono un calciatore che alla mia età cerca di divertirsi e insegnare qualcosa. Convinco i direttori sportivi, forse perché la mia esperienza fa capire loro che posso contribuire a raggiungere la massima serie”.

Vincente, ma umile; Lucioni non vuole prendersi troppi meriti: “Questo sia chiaro, non voglio vantarmi. In campo ci sono 11 giocatori e con 5 cambi tutti sono importanti, può accadere di tutto ad ogni partita. A Palermo – ha aggiunto – ho trovato un ambiente caldissimo e bellissimo, nelle mie scelte c’è sempre l’importanza del progetto”. Solo 44 presenze in A con le maglie di Lecce e Benevento. Forse poche per uno come lui: “Con la serie A è amore e odio – ha detto scherzando il centrale difensivo -. Quando l’ho fatta non ero nelle migliori condizioni per esprimermi ed ero in squadre anche poco attrezzate”. Vincere, sempre. L’unico e costante obiettivo di Lucioni in tutta la sua carriera. Anche a Palermo, dove il sogno si chiama promozione: “Stiamo cercando di diventare solidi per arrivare fino in fondo, ma serve grande umiltà. Serve determinazione ma anche un po’ di follia. Vogliamo portare 30.000 tifosi al Barbera, dovranno spingerci fono in fondo. Giocare lì è una grande emozione”.