Brunori, Gomes e Ceccaroni, il Palermo nel nuovo punto Old Wild West: i tifosi in festa

A poco più di un mese e mezzo di distanza dalla visita alla Rinascente, i giocatori del Palermo tornano tra le vie della città. Una delegazione del club rosanero ha partecipato infatti, alle ore 19, all’inaugurazione del nuovo Old Wild West, in corso Vittorio. Il brand della celebre burgers & steak house italiana, che fa parte del gruppo Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione Spa, accompagnerà la prima squadra rosanero in tutte le gare dei prossimi due anni, fino a giugno 2025.

Motivo per cui all’inaugurazione del nuovo locale ha risposto all’appello una rappresentanza della squadra. Il capitano Matteo Brunori, Pietro Ceccaroni e Claudio Gomes a far ribollire il sangue di circa 200 fan.

C’erano diversi tifosi, soprattutto tanti bambini, per foto e autografi con i loro idoli che un mese dopo l’ultima volta avranno la possibilità di emozionarsi di nuovo a due passi dai calciatori di Eugenio Corini. Un’iniziativa importante che dà voce al rapporto tra città e squadra, nella settimana in cui i rosanero non giocheranno per la sosta delle nazionali. Un mese fa palleggi e skills in vetrina alla Rinascente. Adesso nuove sorprese per i tifosi.sa