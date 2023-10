A Modena il Palermo riceve una visita speciale: l'abbraccio tra Luca Toni e Corini

Una visita speciale per il Palermo a Modena, dove si giocherà il prossimo match. E' quella di Luca Toni, che con Corini ne ha approfittato per fare una foto che testimonia la loro grande amicizia. Una sorta di "rito", visto che anche durante la scorsa stagione l'ex bomber rosanero non aveva perso l'occasione di salutare di presenza l'amico con cui ha condiviso tante sfide in campo, facendo sognare i tifosi. Corini e Toni hanno giocato insieme nel 2004 ottenendo la promozione in Serie A e nel 2005 con un grande campionato nella massima serie.

"Ciò che ti unisce su un campo di calcio non ti lascerà mai - dice il messaggio che accompagna lo scatto -. Anche quest'anno, Palermo a Modena, con visita di Luca". E l'abbraccio e i sorrisi tra i due descrivono benissimo un affetto e una stima che durano ormai da anni. Il post ha fatto il pieno di like e di commenti: "Idoli di indimenticabili emozioni rosanero", si legge. "Un colpo al cuore, ho la pelle d'oca", aggiunge un altro tifoso. E ancora: "Bellissima foto, che unisce due campioni che ci hanno fatto sognare".