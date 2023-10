Verso Modena-Palermo, precedenti favorevoli agli emiliani ma c'è «l'effetto Corini»

Quello di sabato sarà il 25esimo confronto al Braglia tra Modena e Palermo. Precedenti che sorridono di più ai padroni di casa che contro i siciliani hanno vinto 12 volte e pareggiato 7. Solo 5 sono invece i successi del Palermo. Il più recente quello dello scorso anno quando gli uomini di Corini vinsero per 0-2 grazie ai gol, tutti nel primo tempo, di Brunori (su calcio di rigore) e Valente. Il primo risale invece al 1937; finì 3-1 per il Modena con le reti di Galli, Sentimento e Casadio per i gialloblù e di Bonesini per i rosanero.

La prima delle cinque vittorie rosanero al Braglia risale al 1958, quando fu una doppietta di Ghito a stendere gli emiliani. Poi altri sette incroci con 5 vittorie del Modena e due pareggi, fino al successo firmato Lancini del 1972 per i siciliani. Quasi tutti gli incroci al Braglia si sono registrati in Serie B, ma ci sono due ricorsi storici anche in serie A: nel 1963 e nel 1948, in entrambi i casi furono vittorie schiaccianti dei modenesi (2-0 e 4-0). Un precedente tra i due club c’è stato anche in Serie C, ma non in campionato.

Era la Supercoppa di categoria e ad avere la meglio fu ancora il Modena per 3-0. In generale, come detto, i risultati sorridono ai canarini che tuttavia non vincono in casa contro il Palermo dal 2002. Ai tempi terminò 2-0 con reti di Ferrari e Fabbrini. Anche se c’è da dire che da quel giorno le due squadre si sono affrontate soltanto due volte: nel 2013 (1-1) e lo scorso anno (0-2). E per il Modena c’è anche il tabù Corini da spezzare. Mai una vittoria contro l’allenatore bresciano in tre precedenti (2 vittorie e un pareggio). Appuntamento sabato alle ore 14, allo stadio Braglia di Modena. Per un altro tassello di una storia che va avanti dal 1937.