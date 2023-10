Modena-Palermo, le probabili formazioni: a centrocampo torna Henderson, in attacco riecco Insigne

Contro il Modena per continuare a sognare in grande. Il Palermo al Braglia, sabato alle 14, andrà a caccia del quarto successo esterno in campionato e del terzo consecutivo dopo quelli contro Venezia (1-3) e Südtirol (2-1). Rispetto all’ultimo impegno casalingo Corini dovrebbe cambiare qualcosa a centrocampo, con Henderson di nuovo titolare al fianco di Stulac e Segre. Poi dovrebbero esserci dal primo minuto i soliti noti con Pigliacelli in porta, Lucioni e Caccaroni al centro della difesa, Lund a sinistra e Mateju a destra.

Favorito ancora l’ex Hacken (Lund) su Aurelio che sembra poter essere, al momento, un’arma in più da giocarsi a gara in corso (come nell’ultimo match di campionato quando fu lui, subentrato dalla panchina, a decidere la sfida). A centrocampo come detto spazio allo scozzese Henderson che dovrebbe tornare titolare dopo due partite in panchina (Venezia e Südtirol). L’ultima apparizione nell’undici di partenza fu contro il Cosenza venerdì 22 settembre. Al suo fianco l’inamovibile Stulac in cabina di regia e Segre a fare la mezzala di sinistra. Qualche possibilità anche per Coulibaly, che a Venezia ha giocato una grande partita quando è stato schierato titolare.

In attacco la novità è il rientro di Insigne a destra del consueto attacco a tre. L’ex Frosinone ha recuperato dall’attacco febbrile che lo aveva colpito prima dell’ultimo match casalingo ed è pronto a dare il suo contributo dall’inizio. Al centro giocherà ancora Brunori e a sinistra Di Francesco. Si siede in panchina Mancuso questa volta, insieme a Soleri che come al solito conta di avere spazio nel secondo tempo. Ancora indisponibile Di Mariano, che dovrebbe invece recuperare per il match contro lo Spezia in programma dopo la sosta. Il Modena di Paolo Bianco, dalla sua, potrebbe fare a meno di Gagno e Pergreffi, alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia destra. In dubbio anche Gargiulo e Bozhanaj per il match contro il Palermo: Una forte botta al piede sinistro per il primo, un affaticamento muscolare per il secondo. Entrambi stanno cercando di recuperare per la sfida di sabato e saranno valutati in questi ultimi due giorni che precedono il match del Braglia.

Le probabili formazioni

Modena (4-3-2-1): Seculin; Oukhadda, Zaro, Cauz, Cotali; Gerli, Magnio, Palumbo; Manconi, Tremolada; Bonfanti. All.: Bianco

Palermo (4-3-3): Pigliacell; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Stulac, Segre (Coulibaly); Insigne, Brunori, Di Francesco. All.: Corini

Nella foto di Tullio Puglia Henderson durante la partita del Barbera contro il Cosenza