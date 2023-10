Palermo, a Modena la carica dei 3 mila tifosi rosanero

“Se stiamo uniti arriveremo lontano”. I tifosi del Palermo vogliono prendere alla lettera le parole di Eugenio Corini nel corso della conferenza stampa post Südtirol. Dopo il successo ottenuto contro gli altoatesini, i rosanero saranno impegnati nella trasferta di Modena. E non saranno da soli: Al Braglia sono attesi infatti oltre 3000 sostenitori siciliani. Molti arriveranno dal Nord-Centro Italia e tanti hanno organizzato un lungo viaggio dalla Sicilia. Un vero e proprio esodo che registrava, nella giornata di ieri, 2.850 biglietti venduti nel settore ospiti. Per il Palermo sarà un po’ come giocare in casa; dei 3600 tagliandi venduti, circa 3000 sono infatti di marca rosanero. Un entusiasmo travolgente e un attaccamento alla maglia che non è mai stato in discussione. Esodo che ricorda da vicino la cavalcata del Palermo ai playoff di Serie C quando all’Euganeo di Padova, nella semifinale d’andata, i rosanero si imposero per 0-1 con gol di Floriano e sugli spalti erano in oltre 3000 a tifare Palermo. O quello dello scorso anno, in serie B, al Tardini di Parma. In quell’occasione erano circa 4000. A Modena, nella scorsa stagione, circa 2000. Nell’impianto modenese i rosanero ottennero il primo successo esterno stagionale vincendo 0-2 grazie alle reti, tutte nel primo tempo, di Brunori e Valente.

Il film è cambiato in positivo se si pensa che sabato alle ore 14 il Palermo può già raggiungere quota 4 successi esterni in questo campionato, dopo le vittorie contro Reggiana (1-3), Ascoli (0-1) e Venezia (1-3). Un tabù trasferta che non esiste più e un ruolino di marcia che è già storia e per la squadra e per lo stesso Corini, che mai era partito così bene nella sua carriera da allenatore.