Palermo- Südtirol la partita più vista dell'ultimo week end di serie B: oltre 24000 al Barbera

Palermo- Südtirol è stata la partita più vista allo stadio in questo weekend di serie B. Al primo posto con 24.403 spettatori c’è la partita del Renzo Barbera vinta dai rosanero con il risultato di 2-1. Superato lo stadio Luigi Ferraris di Genova, che ha registrato invece 24.308 tifosi in occasione della sfida tra Sampdoria e Catanzaro (vinta dai calabresi, 1-2).

Timidi i tifosi del Bari, ben lontani dall’entusiasmo coinvolgente dello scorso anno. Contro il Como erano infatti soltanto 16.377 i sostenitori biancorossi. Al quarto posto di questa speciale classifica la partita tra Cremonese e Parma vinta 2-1 dai ducali: ben 10.388 spettatori. Erano 1381 invece a Salò, per il match tra Feralpi e Spezia.

Nessuno dunque come il Renzo Barbera di Palermo, che è sembrata a tratti essere una “Bombonera” (lo stadio del Boca Juniors) in miniatura. Uno stadio gremito e una tifoseria coinvolta dai risultati strepitosi della propria squadra. E quando Aurelio ha segnato il gol vittoria al minuto ottantanove, quegli oltre 24.000 spettatori si sono sentiti proprio tutti. Erano comunque stati di più in occasione del match contro il Cosenza, quello perso dai siciliani per 0-1. In quel caso, furono oltre 26.000, per la precisione 26.0007.