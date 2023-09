Il Palermo perde Insigne per influenza, rosa in emergenza a destra per il match col Südtirol

A causa di un’influenza Roberto Insigne non è stato convocato per il match di domani sabato 30 settembre, al Barbera, contro il Südtirol. Proprio a poche ore dall’ottava giornata di campionato il Palermo perde così il suo esterno d’attacco. Ora è crisi sul settore di destra dove nemmeno Valente, il suo sostituto naturale, è a disposizione. Corini potrebbe scegliere Mancuso da quel lato, anche se non è propriamente il suo ruolo naturale. Sarebbe una scelta atipica ma che va fatta in piena emergenza.

L’ex Frosinone ha 38 di febbre, come ha reso noto Corini in sala stampa prima del match ed è “andato dal dottore poco fa, non può ovviamente essere della partita”. Presente anche Mateju, che ha recuperato per dal trauma distorsivo alla caviglia e potrà essere schierato anche da inizio gara. Per il resto l’allenatore bresciano ne ha convocati 21 per il match di domani contro gli altoatesini. Di seguito l’elenco completo: 1 Desplanches , 2 Graves, 3 Lund, 4 Gomes, 5 Lucioni, 6 Stulac, 7 Mancuso, 8 Segre, 9 Brunori , 13 Kanuric, 15 Marconi, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 22 Pigliacelli, 27 Soleri, 31 Aurelio, 32 Ceccaronil, 37 Mateju, 53 Henderson, 80 Coulibaly.