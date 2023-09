Palermo-Südtirol, le probabili formazioni: se Mateju non ce la fa tocca a Nedelcearu

Corini non cambierà abito tattico al Palermo in vista del match di domenica contro il Südtirol. L’assenza di Buttaro e il possibile forfait di Mateju avevano fatto pensare al passaggio ad una difesa a tre, ma l’allenatore bresciano continuerà ancora sulla strada del 4-3-3, il modulo che ha portato equilibrio e che fin qui regala le maggiori certezze. In porta giocherà Pigliacelli, in difesa Nedelcearu a destra, Lucioni e Ceccaroni al centro e Aurelio a sinistra.

Il rumeno, lo scorso anno pedina fondamentale del reparto arretrato, non ha trovato molto spazio in questo avvio di stagione e il ruolo di terzino di destra non è quello naturale. Corini a Venezia lo ha però utilizzato dopo l’uscita dal campo di Mateju e quindi sembra che questa possa essere la soluzione più logica in vista del match contro gli altoatesini. Più defilata l’ipotesi Graves, ancora a quota 0 minuti in questo campionato. Difficile anche l’ipotesi Lund da quel lato e quasi impossibile, come detto, il passaggio al 3-5-2.

A centrocampo il mediano tornerà ad essere Stulac dall’inizio con Henderson mezzala di destra e Coulibaly a sinistra. L’ex Ternana è stato autore di una prestazione fantastica a Venezia e merita la riconferma dal primo minuto. Ballottaggio comunque con Segre, che dopo aver guardato i suoi compagni dalla panchina martedì scorso, vuole tornare ad essere protagonista assoluto. In attacco pochi dubbi: Insigne a destra, Di Francesco a sinistra (con una piccola percentuale lasciata alla titolarità di Mancuso) e Brunori al centro. Il numero 9 rosanero si è sbloccato e non vuole più fermarsi dopo la tripletta realizzata al Penzo.

Il Südtirol, reduce dal pareggio interno contro il Cosenza, dovrebbe rispondere con il 4-4-1-1. A centrocampo Bisoli dovrebbe scegliere dall’inizio Jeremie Broh, ex del match. In attacco, l’uomo che punì al Barbera Pigliacelli (autore di una papere clamorosa in quella occasione) dovrebbe essere riconfermato. Odogwu è pronto a mettersi la squadra sulle spalle e fare sportellate con i difensori rosanero. Dietro di lui, dovrebbe operare Casiraghi.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Nedelcearu, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Stulac, Coulibaly (Segre); Insigne, Brunori, Di Francesco.

SÜDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Giorgini, Cuomo, Masiello, Davi; Rover, Broh, Tait, Ciervo; Casiraghi; Odogwu.

Nella foto Ale Ales Mateju