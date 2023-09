Allenamento a Venezia per il Palermo, si lavora per recuperare Di Mariano

Questa mattina seduta di recupero tra palestra e piscina per il Palermo, che ha preferito restare in Veneto per recuperare al meglio le energie dopo la vittoria esterna contro il Venezia.

Domani, la squadra tornerà ad allenarsi al centro sportivo di Torretta e proseguirà la preparazione verso il match di domenica, in programma al Barbera alle 16.15, contro il Sudtirol. Con il successo di ieri sera contro la squadra di Paolo Vanoli ì rosanero si sono portati al secondo posto in attesa di conoscere il risultato di Catanzaro-Cittadella (stasera alle 20.30).

I calabresi, con una vittoria, scavalcherebbero infatti di un punto i siciliani a quota 14. Sotto la lente d’ingrandimento anche Parma-Bari, con gli emiliani che hanno la possibilità di tornare a più 4 sui rosanero con un successo. In questi giorni, si lavorerà per il recupero di Di Mariano, che proprio nell’allenamento di rifinitura si è dovuto fermare per un problema fisico. Difficile infine, il rientro di Buttaro.