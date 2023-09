Palermo-Cosenza, Corini: «Poco lucidi, ma abbiamo dato tutto in campo»

“C’è tanto rammarico perché c’era tanta voglia di vincere, ma oggettivamente i ragazzi hanno messo tutto in campo”. Cerca di rincuorare la squadra Eugenio Corini dopo la pesante sconfitta in casa, contro il Cosenza.

Non c’è però tempo per guardarsi alle spalle: “Volevamo una serata speciale. Dobbiamo avere la capacità di ripartire – ha detto con veemenza l’allenatore bresciano - . La qualità mostrata oggi vogliamo portarla in campo anche col Venezia, con la speranza di un risultato diverso”.

Un risultato che fa male e che sarebbe, per Corini, ingiusto: “Lo 0-0 avrebbe rispecchiato più la partita che abbiamo visto. Anche se fra gioco e occasioni siamo stati un poco avanti noi. Siamo andati dentro tanto, loro sono stati molto bravi in certe occasioni. Più occasioni creeremo più saremo bravi a trasformarle in gol: dobbiamo crederci”.

Corini ha poi spiegato la sua lettura della partita e i cambi effettuati: “Volevo lasciare Henderson, ma ha avuto un problema ai flessori ed era stanco. La partita si stava allungando e volevo cercare un equilibrio con Gomes. Aurelio è partito col freno a mano, ma poi è migliorato. Io voglio spinta in quel ruolo. Il cambio l’ho fatto per gli slot. Pigliacelli ha avuto un fastidio ma lo staff mi ha rassicurato: ha fatto la partita e nei prossimi giorni vedremo”. Un gol in ripartenza, una rete straordinaria quella di Canotto: “Bravo lui – ha ammesso Corini -. Quando fai un gioco propositivo i rischi si devono mettere in conto. Dispiace molto anchde perché avevamo creato davvero tanto entusiasmo. Non siamo riusciti a finalizzare”.