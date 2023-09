Palermo-Cosenza, le probabili formazioni: il turno di Gomes e Lund, poi tutti i fedelissimi

Altro fine settimana, altro impegno per il Palermo di Eugenio Corini, che aprirà la sesta giornata del campionato di Serie B (domani, 22 settembre, ore 20.30). Seconda partita di venerdì sera in questa stagione: la prima fu con il Bari, al San Nicola, e in quel caso si inaugurava l’inizio della nuova serie B.

Questa volta di fronte ci sarà il Cosenza dell’ex Fabio Caserta. Forte delle sue tre vittorie consecutive in 4 gare, Corini punterà, più o meno, ancora sugli stessi uomini che hanno battuto l’Ascoli. In porta giocherà Pigliacelli mentre il quartetto di difesa sarà composto da Mateju a destra, Lucioni e Ceccaroni al centro e Lund (nella foto) a sinistra. Quest’ultimo, favorito su Aurelio.

In difesa niente turn over dunque, in vista del match di martedì sera (26 settembre) contro il Venezia, con la coppia centrale ancora confermata davanti all’estremo difensore romano. A centrocampo, Gomes potrebbe prendere il posto di Stulac, che Corini intende preservare per la dura trasferta in Veneto. A destra confermato Henderson mentre a sinistra sarà ancora il turno di Segre.

Anche in attacco, nessuna variazione. Nonostante Roberto Insigne sia pienamente recuperato, come puntualizzato da Corini in sala stampa, sarà ancora Di Mariano a operare sulla destra, mentre Di Francesco si posizionerà a sinistra. Al centro di nuovo Brunori, ancora a caccia del suo primo gol in questo campionato.

Il Cosenza risponde con il 4-3-3; Caserta dovrebbe scegliere gli ex Rispoli e Tutino al Renzo Barbera. Il primo nel ruolo di terzino destro, il secondo a destra del tridente. L’attaccante napoletano ha già segnato 3 gol in questo campionato, anche se nessuno in trasferta. A fargli compagnia nel reparto avanzato anche Marras e Forte, mentre a centrocampo dovrebbero partire dall’inizio Calò, Zuccon e Voca. Di seguito le probabili formazioni di Palermo e Cosenza:

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund (Aurelio); Henderson, Stulac (Gomes), Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco. All.: Corini.

COSENZA (4-3-3): Micai; Rispoli, Sgarbi, Venturi, D’Orazio; Zuccon, Calò, Voca; Marras, Forte, Tutino. All.: Caserta.