Palermo, Corini alla vigilia del match col Cosenza: «Insigne è disponibile, pienamente recuperato»

«Su Roberto Insigne devo fare un plauso allo staff medico e al ragazzo che ha reagito molto bene. Pienamente disponibile per la partita col Cosenza, è una pedina importante». La migliore notizia possibile Eugenio Corini l’ha data in conferenza stampa alla vigilia del match in programma domani (22 settembre) al Barbera, contro i calabresi.

«Mi dispiace per Valente, invece. Si stava allenando molto bene – ha aggiunto – ma nel calcio succede e speriamo di recuperarlo dopo la sosta». Una partenza sprint quella del Palermo, un cambiamento che l’allenatore bresciano aveva notato già alla prima giornata. Eppure, è importante mantenere un profilo basso: «Già a Bari vedevo che stava nascendo qualcosa. A Reggio dovevamo vincere, era questo il nostro pensiero. Così nasce la consapevolezza che porta ai risultati. Quando vinci poi devi mettere qualcosa in più. Non basta quello che abbiamo fatto. sono sicuro che col Cosenza faremo la prestazione».

Il segreto? Allenare la mente. Corini sa che la prossima gara può dare indicazioni sul prosieguo del campionato: «L’autostima migliora ma non bisogna dare nulla per scontato. Anche dal punto di vista mentale la gara col Cosenza è abbastanza importante per capire cosa vogliamo fare quest’anno». Fino a qui, tutto perfetto. Tranne, forse, lo «0» sulla casella gol segnati da Brunori quest’anno: «Non esiste un problema - ha detto Corini –. Non devo dire niente a lui. Aiuta la squadra e sono felice. Il gol arriverà in maniera naturale».