Palermo, le trasferte non spaventano più: già due successi in tre gare

Il solo gol subito in 4 partite giocate, i sette marcatori diversi e le sette reti segnate in totale. Ma non solo; il Palermo sembra guarito dal morbo che forse, più di ogni altro, lo aveva limitato nella scorsa stagione. I rosanero, infatti, sono imbattuti in trasferta e hanno vinto due delle tre gare giocate lontano dal Renzo Barbera. In appena 5 giornate, la squadra di Corini ha già quasi raggiunto lo stesso numero di successi fuori casa ottenuti nello scorso campionato (3). Già due vittorie quest’anno, a Reggio Emilia (1-3) e ad Ascoli (0-1).

Quattro gol fatti e solo 1 subito lontano da viale del Fante. Un segnale che il vento è cambiato, anche sotto questo aspetto. Lo scorso anno, la seconda vittoria esterna arrivò alla 15esima giornata contro il Benevento (0-1), mentre la prima i siciliani l’avevano ottenuta a Modena (0-2) alla 11esima. In totale, furono soltanto 3 i trionfi lontano dal Renzo Barbera. Una consapevolezza diversa come dimostra il successo di Ascoli, al termine di un match sporco giocato non al meglio delle proprie possibilità.

Eppure, la forza consiste proprio nel saperla portare a casa quando invece lo 0-0 (in questo caso) sarebbe stato il punteggio più giusto per quanto visto in campo. Grazie alla forza della panchina e a quel concetto più volte ribadito da Corini: “Sono tutti titolari”. Prima la spizzata di Soleri, poi la scivolata di Mancuso a timbrare una vittoria già pesante. Proprio al 93esimo, quando la partita sembrava ormai aver scritto il proprio punteggio sul tabellino. La forza della grande squadra che punta alla solidità difensiva e sa di poterla sbloccare poi con la forza dei singoli (di chi inizia e di chi entra). In questo caso Mancuso, che ancora una volta ha punito l’Ascoli. Per la terza volta in due anni.

Il primo lo segnò quando indossava la maglia del Como, nella stagione 2022-2023, in un Ascoli-Como terminata 3-3. All’annata 2018-2019 risale l’altro acuto contro i bianconeri, ma con la maglia del Pescara. E con il Palermo, forse lo squillo più pesante. All’ultimo respiro. Il Palermo è squadra forte, che ora sa vincere pure nel finale e con la forza delle individualità.