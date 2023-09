Palermo, la panchina adesso è una miniera: dai sostituti arrivano gol pesanti

Una delle ragioni per cui nel 2022/23 il Palermo non era riuscito a coronare il campionato con la qualificazione ai play-off è l’apporto troppo basso da parte della panchina: la differenza tecnica tra titolari e riserve, che Rinaudo aveva comunque provato a limare con il mercato di gennaio, era troppo evidente. Ora che gli innesti estivi hanno permesso al ds rosanero di costruire un Palermo totalmente diverso, è bastato pochissimo perché i frutti venissero raccolti: ad Ascoli è arrivata la terza vittoria consecutiva e, come nelle precedenti contro Reggiana e Feralpisalò, c’è la firma di un giocatore non presente nell’undici iniziale.

Il servizio completo di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia in edicola, in alto il gol di Mancuso in Ascoli-Palermo (foto di Tullio Puglia)