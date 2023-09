Palermo, Corini recupera Buttaro mentre Vasic ha un problema al piede

Buone notizie per Eugenio Corini, che presto potrà riabbracciare Alessio Buttaro. Il Palermo, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale ha reso noto che le indagini cliniche a cui è stato sottoposto hanno evidenziato “l’avvenuta guarigione della lesione distrattiva di primo grado della giunzione miotendinea del popliteo della gamba sinistra. A causa del persistere della sintomatologia dolorosa alla sindesmosi della caviglia della stessa gamba - si legge ancora - il calciatore prosegue il percorso di lavoro differenziato.

Problemi al calcagno del piede sinistro invece per Aljosa Vasic. Un piccolo problema che ha rimediato durante la rifinitura di venerdì. Intanto la squadra si è allenata oggi a Torretta: Programma di recovery tra palestra e fisioterapia per i calciatori che ieri hanno disputato più di 45 minuti di gioco, Il resto del gruppo ha svolto un'attivazione e mobilità ed una partita con la formazione Under 16.