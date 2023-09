Ascoli-Palermo, i convocati: Insigne parte con la squadra ma non sarà disponibile per il match

Un giorno ad Ascoli-Palermo. Cresce l’attesa per il match che si disputerà sabato alle 14, allo stadio Del Duca. La squadra è intanto in partenza verso Ascoli Piceno. C’è anche Roberto Insigne, che è ancora infortunato per una lesione all’adduttore, ma ha deciso comunque si stare vicino ai compagni di squadra in questa trasferta (la terza del campionato) delicata. Non avrà minuti a disposizione, ma ci sarà con cuore e mente a sostenere i suoi compagni.

Al suo posto, come anticipato giorni fa, giocherà Di Francesco. L’ex Lecce è pronto alla prima presenza da titolare in maglia rosanero dopo aver trovato il primo gol contro la Feralpisalò, dopo appena un minuto dal suo ingresso in campo. Ad Ascoli, vorrà ripetersi, supportato da Mateju (terzino destro) ed Henderson (mezzala destra) sul lato destro del campo. Dalla parte opposta Di Mariano a comporre una “Di-Di” che dovrebbe essere provvisoria aspettando il ritorno di Insigne da quella parte.

In attacco, ancora Brunori, che lo scorso anno ad Ascoli sfiorò la tripletta. Quest’ultima fu negata solo da un calcio di rigore sbagliato. Al Del Duca, questa volta, l’ex Juventus è a caccia del suo primo gol in questo campionato. Corini, per la sfida di domani, ne porta con se 24 (compreso Insigne che non giocherà). Ecco l’elenco completo dei convocati: 1 Desplanches, 2 Graves, 3 Lund, 4 Gomes, 5 Lucioni, 6 Stulac, 7 Mancuso, 8 Segre, 9 Brunori , 10 Di Mariano, 12 Nespola, 15 Marconi, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 22 Pigliacelli , 27 Soleri, 30 Valente , 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju, 53 Henderson, 80 Coulibaly. “Anche Roberto Insigne – specifica il Palermo - partirà per le Marche insieme al resto della squadra”.