Palermo, Desplanches debutta con l’U21 aspettando la prima da titolare in maglia rosanero

Ancora nessuna presenza in gare ufficiali con la maglia del Palermo, ma Sebastiano Desplanches può sorridere. Carmine Nunziata, commissario tecnico dell’Italia U21, lo ha infatti schierato titolare nel match valido per le qualificazioni al prossimo europeo (in Slovenia, nel 2025) contro la Lettonia.

Si tratta della prima presenza con gli “azzurrini” per il giovanissimo estremo difensore arrivato in rosanero nel mercato estivo, dal Vicenza. Il portiere nato a Novara aveva fatto tutta la trafila nelle giovanili della nazionale: 2 presenze con l’U15, 4 con l’U16, una con l’U18, 16 con l’U19 e ben 8 con l’U20. Con quest’ultima, è stato protagonista al mondiale che si è giocato quest'estate in Argentina.

Gli azzurri sono arrivati in finale e Desplanches è stato eletto anche miglior portiere della competizione. Su di lui c’erano tanti club tra cui Sassuolo e Bologna, così come il Bari in serie B. Ma ad avere la meglio è stato alla fine il Palermo. Con cui non ha ancora esordito in gare ufficiali. Corini ha sempre scelto Pigliacelli, almeno finora. Il romano ha giocato titolare nel match di Coppa Italia contro il Cagliari, e nelle prime tre uscite in campionato contro Bari, Reggiana e Feralpisalò.

Per Sebastiano solo un secondo tempo nell’amichevole giocata ad agosto, al Barbera, contro i maltesi del Melita. Ora la grande emozione di debuttare con la nazionale di Nunziata. Un passo alla volta, Desplanches trova sempre il modo di far parlare di sé.