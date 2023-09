Abbonamenti al Palermo anche nella cittadella universitaria

Da oggi una postazione speciale ad UniPa, alla cittadella universitaria in viale delle Scienze, permetterà di sottoscrivere gli abbonamenti al campionato del Palermo.

In questo modo, tutti gli studenti in possesso di UniPa Card avranno la possibilità di godere di una tariffa scontata, ovvero la stessa prevista per la fase di prelazione dei vecchi abbonati, in una postazione interamente a loro dedicata. Il benefit è esteso anche a docenti e personale universitario in possesso di cedolino universitario.

La postazione, allestita all’esterno dell’edificio 19, sarà attiva dalle ore 10 alle ore 13. L’iniziativa rientra nell’ambito della più ampia sinergia tra l’ateneo palermitano e il Palermo F.C. targato City Football Group.