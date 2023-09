Palermo, il grande ex Amauri cuore rosanero: «Sempre bello vedere lo stadio così vivo»

Sempre legato ai colori rosanero, con cui ha giocato dal 2006 al 2008 totalizzando 57 presenze e segnando 23 reti, Amauri ha commentato il calore dello stadio Renzo Barbera in occasione del match vinto dal Palermo (3-0) contro la Feralpisalò: “Sempre bello vedere questo entusiasmo e lo stadio così vivo”, ha scritto l’ex bomber italo-brasiliano.

Due cuori rosanero, immancabili, al termine della didascalia e il video (preso dai canali social del club) che ritrae la curva nord in tutto il suo splendore. Amauri non è certamente nuovo a manifestazioni d’affetto di questo tipo. Palermo è la sua seconda casa e il Palermo è la squadra con cui è letteralmente esploso prima del suo passaggio alla Juventus.

Il suo supporto non è mai mancato nei momenti decisivi (vedi i tanti post pubblicati nel periodo dei playoff di serie C) tanto che alcuni tifosi gli chiedono nei commenti di guardare almeno una volta una partita seduto in curva nord. La sua risposta? L’emoticon delle mani alzate, come per dire “Spero di sì”. Non una promessa, ma una volontà ferma e decisa. Trasportato dall’affetto della sua gente, e di Amauri, il Palermo si gode intanto i due giorni di risposo (oggi, 4 settembre, il primo) concessi da Eugenio Corini, prima di riprendere gli allenamenti giorno 6, mercoledì. Il campionato del Palermo riprenderà sabato 16 settembre alle ore 14, dalla trasferta di Ascoli.