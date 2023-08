Nuova casa per il Palermo: primo allenamento al centro sportivo di Torretta

Il Palermo ha una nuova casa. Si è svolto oggi il primo allenamento della squadra rosanero al centro sportivo di Torretta. La struttura non è ancora completata, ma il campo, la palestra e gli spogliatoi già definiti hanno permesso al club di aprire il portone del complesso. Dopo aver fatto colazione nella club house, i giocatori hanno fatto visita agli spogliatoi con simpatici siparietti mostrati in diretta sui canali social del Palermo. Una live condotta dal palermitano Di Mariano iniziata con una conversazione in dialetto con il magazziniere Marcello e proseguita negli spogliatoi dove Lucioni, protagonista nella gara contro il Cagliari di qualche giorno fa, ha dimostrato di avere personalità anche fuori dal campo: il difensore si è nascosto dentro un armadietto ed è uscito fuori dopo essere stato chiamato a gran voce dal capitano Brunori.

Poi l'allenamento sul nuovo campo di Torretta, ma non prima di ascoltare il presidente Dario Mirri, visibilmente emozionato, che ha voluto fare un discorso a tutto lo staff: "Questo momento è già storia: c’è un prima di oggi e un dopo oggi, che è il nostro presente e futuro. Un sogno che diventa realtà e cambia per sempre il percorso del Palermo. Da questo momento abbiamo le condizioni migliori possibili per lavorare al meglio e realizzare i nostri obiettivi. Questa è la nostra casa".

Allenamento, dunque, ma anche cantiere aperto a Torretta, dove sotto la direzione degli architetti Chiara Mazzarella e Bruna Petracca, continuano speditamente i lavori per il main building che sarà pronto entro la fine del 2023 con nuovi spogliatoi, palestra, magazzini, sale mediche per trattamenti e fisioterapia e una sala conferenze, secondo il progetto della dirigenza rosanero e del City Football Group.