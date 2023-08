Cagliari-Palermo, ecco le formazioni ufficiali: in attacco c'è Di Mariano

Rese note le formazioni ufficiali della gara Cagliari-Palermo, in programma stasera (12 agosto, calcio d'inizio alle 21.15) allo stadio Unipol Domus, sul campo della squadra sarda, neopromossa in Serie A.

La partita è valida per il primo turno della Coppa Italia (trentaduesimi di finale). Si gioca in gara secca sul campo della squadra con il ranking migliore. In caso di parità al termine del 90' regolamentari si andrà ai tempi supplementari e in caso di ulteriore parità ai calci di rigore. Arbitra Marinelli di Tivoli, assistenti Massara di Reggio Calabria e Catallo di Frosinone, quarto uomo Cherchi, al Var Nasca e Pagnotta. La gara è trasmessa in diretta tv (in chiaro) su Italia Uno. In streaming su Mediaset Infinity.

Le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-4-2)

1 Radunovic

28 Zappa - 4 Dossena - 3 Obert - 27 Augello

8 Nandez - 29 Makoumbou - 19 Oristanio - 37 Azzi

30 Pavoletti - 25 Sulemana

Panchina: 22 Scuffet - 15 Altare - 18 Aresti - 3 Goldaniga - 14 Deiola - 24 Capradossi - 39 Kourfalidis - 10 Viola - 23 Lella -, 99 Di Pardo - 77 Luvumbo - 21 Jankto - 61 Shomurodov

Allenatore: Ranieri

PALERMO (4-3-3):

22 Pigliacelli

37 Mateju - 5 Lucioni - 15 Marconi - 32 Ceccaroni

20 Vasic - 6 Stulac - 4 Gomes

11 Insigne - 9 Brunori - 10 Di Mariano

Panchina: 1 Desplanches - 12 Nespola - 2 Graves - 18 Nedelcearu - 25 Buttaro - 21 Damiani - 8 Segre - 23 Saric - 30 Valente - 7 Mancuso - 27 Soleri

Allenatore: Corini

