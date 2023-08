Palermo, Di Mariano: "Voglio esserci in Coppa Italia. Io rigorista? Sono pronto"

“Il recupero procede bene, sono carico e motivato. Vogliamo la promozione”. L’ennesimo infortunio da quando è al Palermo lo ha condizionato in questo ritiro, ma Francesco Di Mariano è pronto a tornare più carico che mai.

“Voglio recuperare per la partita di Coppa Italia, mi manca il terreno di gioco, dopo 4 mesi e ho voglia di rientrare. So bene che ho tanta responsabilità, mi piace rappresentare i palermitani - ha ammesso in conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo -. La piazza parla da sola e i miei compagni sanno per cosa lotteranno”.

Per l’attaccante palermitano tutto procede per il verso giusto: “Siamo motivati, vogliamo fare di più dello scorso anno e lottare per la promozione. Si sta creando una grande alchimia, siamo una famiglia. Sappiamo che incontreremo dei momenti difficili ma il segreto è avere grande equilibrio. I presupposti sono quelli di creare una squadra più forte dello scorso anno”.

In tal senso, il Palermo è sulla strada giusta per Di Mariano, soprattutto grazie al lavoro di Rinaudo che sta allestendo una squadra competitiva: “Insigne è un ragazzo incredibile, sono felice che sia con noi e sono sicuro che ci darà una grande mano. Mancuso? È un giocatore importante, ci aiuterà molto anche se per ora è fermo. Tutti i nuovi arrivi - ha continuato - si stanno comunque adattando alla grande”.

Lo scorso anno spesso adattato in un ruolo che non era il suo, quest’anno Corini va però verso il 4-3-3, il preferito dell’attaccante: “Mi trovo meglio con questo modulo, mi piace fare l’ala offensiva anche se lo scorso anno ho fatto tanti ruoli diversi. Mi metterò a disposizione come sempre: i miei obiettivi sono collegati a quelli di squadra. Voglio superare il record di 7 gol e altrettanti assist raggiunto a Venezia”.

L’obiettivo è la promozione, non si è nascosto nemmeno Di Mariano, che ha poi sottolineato l’importanza del pubblico: “Il Barbera dovrà essere l’uomo in più. Per noi è troppo importante avere lo stadio pieno e spero che si abboneranno in tanti. Corini ci carica ogni giorno - ha aggiunto - e sta facendo capire a ognuno di noi che cosa vuol dire giocare qui al Palermo”.

E sulla possibilità di diventare il nuovo rigorista ha concluso: “Io sono sempre pronto, ma se Brunori dovesse sentirsela andrà lui, abbiamo tutti fiducia nel nostro capitano”.