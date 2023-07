Palermo, tegola per Corini: lesione al retto femorale per Di Mariano

Prima tegola per Eugenio Corini dal ritiro di Ronzone, in Trentino Alto Adige. Le indagini strumentali a cui si è sottoposto Francesco Di Mariano hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra. “Il giocatore - si legge nella nota diffusa dalla società - ha già iniziato la fisioterapia”.

Uno degli ultimi a farsi male nella scorsa stagione e il primo a cadere all’inizio dei lavori pre campionato. Tanta sfortuna per il numero 10 rosanero, che adesso dovrà fermarsi per un po’. Al momento, non c’è una tempistica precisa sul recupero dell’attaccante. Intanto la squadra ha concluso il sesto giorno di ritiro. Anche oggi, doppia seduta d’allenamento: in programma al mattino recovery in palestra, mentre nel pomeriggio un'attivazione tecnica e mobilità, possesso palla, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. Sempre prove di 4-3-3 per l’allenatore bresciano, alternato al 4-2-3-1. Ieri, rispolverato anche il 3-5-2, il modulo più utilizzato la scorsa stagione. A conferma di come Corini voglia creare una squadra capace di adeguarsi a più sistemi di gioco. E cambiare, chissà, anche a partita in corso.