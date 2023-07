Palermo, Lucioni si presenta: «Voglio conquistare la A con questi colori, Corini una garanzia»

«La trattativa è stata molto semplice, Corini lo conoscevo già e mi è bastata una telefonata per dire sì. Per me è come ricominciare da capo, in una città così ambiziosa». Parola di Fabio Lucioni, nuovo acquisto del Palermo che oggi si è presentato in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Ronzone. La promozione con il Frosinone nell’ultima stagione e un’esperienza da vendere in Serie B. L’esperto difensore ha fornito la ricetta per vincere il campionato: «Si vince facendo un percorso tutti insieme. Si vince cercando di alzare l’asticella. Si vince cercando di perdere meno duelli possibile in partita. Si vince con uno spogliatoio coeso e compatto, con una mentalità vincente, che non vuol dire vincere sempre ma essere consapevoli anche nella sconfitta. Il gruppo sta nascendo in questi giorni, dobbiamo essere bravi a seguire Corini e creare una mentalità vincente».

Trentasei anni, ma Lucioni ha ancora fame di successi: «Non basta dire che si vuole vincere, altrimenti non abbiamo capito nulla. Bisogna far quadrato e capire i meccanismi del mister. Io sono arrivato e sono tra i più vecchietti. Normale che un po’ di responsabilità in più ce l’abbia. Cercherò di trasmettere i miei pensieri e la mia mentalità». Lucioni non si è poi nascosto sull’obiettivo stagionale: «La voglia di promozione c’è, inutile negarlo. L’obiettivo è essere ambiziosi in una società che ha iniziato a spianare la strada già da un paio d’anni. Bisogna cercare di essere uniti e dare il massimo ogni giorno. Non dobbiamo basarci sulle chiacchiere e fare i fatti». Vittoria; la parola chiave di questo inizio di stagione. Per farlo, saranno importanti anche i tifosi secondo il difensore centrale: «Il Barbera pieno è un vantaggio per noi ma per riempirlo ci vuole tanto amore, noi dobbiamo fare innamorare la gente con attaccamento alla maglia». Lucioni è ambizioso e ha voglia di sanare anche un debito con Corini: «L’annata al Lecce non andò benissimo, ho un conto in sospeso con lui. Mi piace, ti trasmette la voglia di raggiungere l’obiettivo. Paura di qualcuno? Sì, di noi stessi. Il destino sarà solo nelle nostre mani».