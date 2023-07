Il Palermo ritrova Bruno Tedino: amichevole con il Trento il 4 agosto

L’ultima amichevole estiva il Palermo la giocherà contro il Trento dell’ex Bruno Tedino. Si disputerà il 4 agosto, allo stadio Briamasco, impianto in cui il club giallonero gioca le sue consuete partite casalinghe. A comunicarlo la stessa società tramite una nota pubblicata sui propri canali ufficiali.

Sarà l’ultimo test pre-campionato dopo i match contro Bassa Anaunia, Virtus Verona e Bologna. I rosanero ritroveranno dunque Tedino, l’allenatore che guidò il club siciliano nella stagione 2017-2018, in serie B. L’ex presidente Maurizio Zamparini gli affidò l’arduo compito di ottenere la promozione in serie A. Dopo aver vinto il girone d’andata, la seconda parte di stagione iniziò malissimo con una sola vittoria in 6 partite. A 4 giornate dalla fine, dopo la sconfitta contro il Venezia (3-0), fu esonerato e al suo posto chiamato Roberto Stellone.

Il sogno si infranse contro il Frosinone nella finale dei playoff. Al suo posto di nuovo Tedino, che ritornò a luglio ma fu sollevato dall’incarico a settembre a causa dei soli 8 punti conquistati in 5 gare. Allena il Trento da ottobre 2022, quando fu chiamato a risollevare le sorti del club giallonero, impantanato al diciassettesimo posto nel girone A di serie C. Ha ottenuto la salvezza diretta chiudendo in 14esima posizione e si è guadagnato la riconferma anche per la prossima stagione. Il 4 agosto, incrocerà nuovamente il suo passato. Nonché Corini, attuale allenatore del Palermo già affrontato nella stagione 2017-2018 quando quest’ultimo sedeva sulla panchina del Novara. Dopo l’amichevole con il Trento, il Palermo potrà finalmente tornare nel capoluogo e allenarsi a Torretta, nel nuovo centro sportivo.