Il Palermo piazza il terzo colpo: ufficiale l'attaccante Mancuso

Il Palermo ha ufficializzato l’acquisto dell'attaccante Leonardo Mancuso. Si tratta del terzo colpo in entrata in questa sessione estiva per i rosanero, dopo quelli di Lucioni e Vasic. L’accordo è stato trovato sulla base del prestito con diritto di opzione ed obbligo di riscatto, si legge sul sito del club. “A Leonardo il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, scrive il club sul sito ufficiale.

Mancuso arriva dal Monza, proprietario del cartellino, dopo aver giocato in prestito al Como nell’ultima stagione di serie B. Sei reti e 3 assist in 33 presenze, di cui una in Coppa Italia. Nella stagione 2020-2021 è stato capace di segnare 20 reti con la maglia dell’Empoli e di fornire 4 assist. Andrà a rinforzare il reparto offensivo e dar man forte a Matteo Brunori al centro dell’attacco. In serie B conta 206 presenze con 68 gol e 22 assist.