Palermo, mini ritiro a Veronello e prime amichevoli: ci sarà anche il Bologna

Il Palermo si allenerà a Veronello per 3 giorni, dal 5 all’8 luglio, prima del ritiro nelle località di Ronzone e Pinzolo (Trentino Alto Adige) in programma dal 9 luglio al 4 agosto. Lo ha reso noto il club tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito. Nella località nei pressi di Verona e del Lago di Garda la squadra di Corini si allenerà a porte chiuse.

Nel periodo del breve ritiro si svolgeranno le prime amichevoli stagionali: con la rappresentativa locale dilettantistica Bassa Anaunia, il 15 luglio alle 17 nel campo di Ronzone (TN); con la Virtus Verona, militante in serie C, il 19 luglio alle 17 nel campo di Ronzone (Tn). E una partita di grande prestigio contro il Bologna, squadra che milita in serie A, il 22 luglio alle ore 18 nel centro sportivo di Rovereto. Non saranno le uniche amichevoli in programma ma, c’è scritto nella nota del Palermo, che “ulteriori dettagli sulle partite e altri appuntamenti sportivi previsti durante il ritiro saranno comunicati prossimamente”.