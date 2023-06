Palermo scatenato sul mercato: in chiusura Insigne del Frosinone, poi Mancuso e Ceccaroni

Il Palermo, a sorpresa, ha praticamente chiuso per Roberto Insigne del Frosinone. C’è l’ok del giocatore da diverse settimane, ora manca solo la sistemazione degli ultimi dettagli con il Frosinone. Con i laziali ha ottenuto la promozione in serie A da grande protagonista: ben 8 gol e 2 assist in 32 presenze. Per il fratello di Lorenzo Insigne (ora al Toronto), si tratta di un altro salto di categoria: la serie A arrivò infatti con il Parma nel 2018 e con il Benevento nel 2020. Esterno offensivo, può giocare sia a destra che a sinistra in un attacco a tre, ma anche da punta centrale. Duttile, tecnico ed esperto per la categoria, in cui vanta 206 presenze condite da 44 gol e 44 assist. Numeri che confermano la buona attitudine a far gol ma anche a fornire passaggi chiave per i compagni.

Un chiaro segnale da parte di City group, che vuole regalare a Corini una squadra competitiva per la serie A. Ma non è tutto: siamo ai dettagli ormai anche per Pietro Ceccaroni. Il suo nome circola da settimane, la fumata bianca è ormai vicina. C’è l’ok del giocatore e restano da limare gli ultimi dettagli burocratici con il Venezia che ne detiene il cartellino. Per l’attacco, oltre ad Insigne, il club sarebbe poi in trattativa avanzata anche con Leonardo Mancuso del Monza. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Como con cui ha messo a referto 6 gol e 3 assist. Negli ultimi due anni ha segnato solo 7 reti, ma nella stagione 2020-2021, con la maglia dell’Empoli, i gol erano stati ben 20 in serie B in 37 partite. Attaccante esperto, scaltro e che ama muoversi sul filo del fuorigioco. Sarebbe ideale nel ruolo di vice-Brunori. A centrocampo, poi, tutto fatto per Aljosa Vasic. Nel pomeriggio il suo agente, Giuseppe Riso, e il direttore del Padova Massimiliano Mirabelli, si sono incontrati per sistemare gli ultimi dettagli e dare il via libera in maniera definitiva al trasferimento al Palermo. Poi, in ordine, visite mediche e firma sul contratto quinquiennale. Vasic corrisponde al tipo di giocatore che Corini cercava da tempo: una mezzala con grandi capacità d’inserimento, Un centrocampista capace di collocarsi tra le due punte e riempire l’area di rigore. Potenzialmente 4 colpi nel giro di poche settimane.