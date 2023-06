Palermo, quasi fatta per Ceccaroni. Il ds del Venezia Antonelli: "Stiamo trattando"

Dopo Lucioni, il Palermo si prepara ad abbracciare anche Pietro Ceccaroni del Venezia. C’è già l’accordo col giocatore e mancano soltanto gli ultimi dettagli con il club lagunare. A meno di imprevisti, il difensore mancino sarà quindi un nuovo rinforzo per Eugenio Corini. A confermare che il futuro del ragazzo è lontano dal Venezia è stato lo stesso direttore sportivo del club Filippo Antonelli: “C’è una trattativa in atto, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni”, sono state le sue parole nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi per presentare la campagna abbonamenti degli arancioneroverdi.

Quest’anno 22 presenze e un gol tra Venezia e Lecce, tra serie B e serie A. Lo scorso anno nella massima serie ha invece collezionato 35 presenze impreziosite da 2 reti e 2 assist. A ventisette anni Ceccaroni è pronto ad una nuova avventura, ancora in serie B, il suo terreno fertile. La categoria in cui ha giocato per 134 volte e in cui ha segnato 5 gol e fornito 4 assist in totale. Tra le altre, ha giocato con le maglie di Padova, Spal e Spezia. Nel club ligure, in particolare, ha mosso i primi passi ed è cresciuto calcisticamente. Il direttore sportivo Leandro Rinaudo, coadiuvato da Bigon, cercheranno di trovare l’accordo totale con il Venezia prima del 9 luglio, per portare così al ritiro di Pinzolo il difensore. Se la nuova difesa prende forma, non si è ancora trovato invece nel reparto offensivo un vice Brunori. I profili sondati dal club di viale del Fante sono parecchi, ma ancora non si sono registrate trattative concrete. Solo sondaggi o richieste superficiali d’informazione.

Mentre sfuma ogni giorno di più l’ipotesi di un ritorno di Tutino in rosanero: l’attaccante napoletano, arrivato in prestito dal Parma a gennaio e tornato in Emilia giorni fa, dovrebbe essere girato (ancora in prestito) al Cosenza. Poi la lista è abbastanza lunga, con i nomi di Nestorovski, Partipilo, Favilli, Coda e Mancuso. Per quest’ultimo, sembra che la dirigenza rosanero abbia registrato maggior interesse.