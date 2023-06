Palermo, in chiusura Vasic del Padova: avrà un contratto di 5 anni

Aljosa Vasic sarà un nuovo calciatore del Palermo. Affare in chiusura per il 21enne del Padova e pronto un contratto di 5 anni. Accordo totale con i biancorossi per una cifra tra i 3 e i 3,5 milioni di euro. Arriverà a titolo definitivo. Il club di viale del Fante ha battuto una concorrenza foltissima: in fila per il giovane trequartista c’erano infatti Venezia, Sassuolo, Genoa ma anche Feyenoord all’estero. Quello rosanero è apparso al serbo il progetto più convincente e la cifra offerta dai siciliani è stata alla fine quella migliore.

Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del club veneto, ha dato l’ok definitivo al trasferimento. Vasic vestirà dunque rosanero dopo l’anno straordinario in serie C, dove ha collezionato ben 8 gol in 35 presenze.