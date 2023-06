Palermo, piace Nestorovski: può arrivare a parametro zero

Per l’attacco il Palermo valuta il profilo di Ilja Nestorovski. Il macedone, ultimo capitano del vecchio club rosanero, sarà svincolato dal 30 giugno. Un ritorno in Sicilia sarebbe molto gradito, lui che nel capoluogo c’è stato per tre anni ed è stato in tutti capocannoniere del club (anche in serie A). Ci sarebbe stato un contatto con gli agenti del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione, ma nessuna trattativa è avviata al momento. Anche perché l’ormai ex Udinese non è l’unico nella lista degli obiettivi del club. Il direttore Leandro Rinaudo, coiadouvato da Bigon, sta valutando infatti anche il profilo di Leonardo Mancuso. Di proprietà del Monza ma in prestito al Como nell’ultima stagione, viene da due annate non straordinarie dal punto di vista realizzativo: solo 6 reti in Lombardia e tre tra il 2020 e il 2021 con le maglie di Monza ed Empoli.

Per l’attacco resta vivo il nome di Partipilo, per il quale non sembra che i rosanero stiano comunque affondando la questione. L’altro profilo sondato è Luca Tremolada del Modena. Il numero 10 è stato uno dei protagonisti degli emiliani. Può giocare da mezzala ma anche da trequartista; sarebbe il profilo giusto per Corini che cerca giocatori duttili capaci di far variare anche il modulo. Sempre in piedi poi la trattativa per riportare Valerio Verre dalla Sampdoria, mentre per Aljosa Vasic si complica la situazione: adesso in pole ci sarebbe il Feyenoord, intenzionato ad avvicinarsi (più di tutte) ai 4 milioni richiesti dal Padova. Il Palermo c’è ancora ma sembra non essere disposto ad avvicinarsi a questa cifra.