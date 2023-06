Palermo, Marco Sala verso l’addio: interesse per l’ex Niccolò Corrado

Il futuro di Marco Sala è lontano dal Palermo. Il club rosanero non ha esercitato il diritto di riscatto e, da indiscrezioni raccolte, sembra che la dirigenza siciliana non abbia intenzione di trattare con il Sassuolo per un suo ritorno. Si va quindi verso il mancato rinnovo del prestito e l’addio dopo un solo anno. Su di lui c’è l’interesse di diverse squadre di serie B, tra cui la Reggiana di Alessandro Nesta. Ci sarebbe addirittura stato già un contatto con l’agente del calciatore. Ad occuparsi del suo futuro, però, ci penserà il Sassuolo, club proprietario del cartellino.

Sala ha fatto buone prestazioni nella stagione appena conclusa quando chiamato in causa. Ma troppo spesso gli infortuni lo hanno condizionato. La sua avventura in rosanero si concluderà quindi (con ogni probabilità) dopo 26 presenze e un gol, per un totale di 1702 minuti. Sarà un mini rivoluzione sulla fascia sinistra, dove si cerca una spalla al confermatissimo Aurelio. Si registra l’interesse, in tal senso, per Niccolò Corrado della Ternana. Con gli umbri ha un contratto in scadenza nel 2026, ceduto proprio dal Palermo con cui giocò in Lega Pro nella stagione 2020-2021. Sarebbe un ritorno, ma al momento si tratta soltanto di un sondaggio. Tra i giocatori arrivati in prestito con opzione, solo per Elia, Verre e Tutino verrà fatto dunque un tentativo. Senza, peraltro, ricorrere a spese folli.