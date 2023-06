Palermo, Cesare Bovo nello staff tecnico di Corini: per lui un ritorno 12 anni dopo

Cesare Bovo torna a Palermo: l'ex difensore rosanero sarà un collaboratore tecnico di Eugenio Corini. Il club è pronto ad accogliere l’ex che militò nel capoluogo siciliano nella stagione 2006-2007 e dal 2008 al 2011. Dopo essersi ritirato, è diventato collaboratore nello staff di Liverani (altro ex Palermo) a Lecce, prima di seguirlo anche a Parma. Nel 2022 fu vice allenatore, sempre di Liverani, con il Cagliari e alla prima giornata del campionato cadetto, provò anche l’emozione di guidare la sua squadra dalla panchina in sostituzione dell’ex centrocampista rosanero, squalificato per l’occasione.

Al Sinigaglia di Como, per Bovo fu la prima panchina da vice allenatore. Il 20 dicembre lasciò la Sardegna insieme a Liverani, esonerato dal presidente Giulini. Adesso il capitolo Palermo, dove ritorna 12 anni dopo l’ultima volta. Con la maglia rosanero 90 presenze condite da 7 gol. Uno, pesantissimo: nella semifinale di ritorno della Coppa Italia contro il Milan. Era il 2011, lo stesso anno in cui il Palermo raggiunse la finale della competizione e perse contro l’Inter (un match che lo stesso Bovo disputò da titolare).

Un pezzo di storia che ritorna e che è pronto a dare il suo contributo a partire dal 9 luglio, quando la squadra si riunirà pronta per il ritiro in Trentino Alto Adige. Tra le altre, Bovo ha indossato in carriera anche le maglie di Roma, Parma, Torino, Pescara e Lecce. Proprio nel Salento, ha chiuso la sua carriera da calciatore e iniziato quella in panchina.