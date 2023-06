Ore di paura ad Istanbul: scomparso e poi ritrovato il padre dell'ex rosa Maresca, vice di Guardiola

Paura in casa dell'ex rosanero Enzo Maresca dopo la vittoria del suo Manchester City a Istanbul contro l'Inter. Pasquale Maresca, padre dell'ex calciatore, che oggi è vice di Pep Guardiola, era infatti scomparso dagli spalti dello stadio Ataturk, dove si trovava per assistere alla finale di Champions League della formazione del figlio.

Le forze di polizia turche si sono immediatamente attivate per le ricerche. Questa mattina per fortuna, dopo ore di angoscia, la buona notizia: l'uomo è stato ritrovato e sta bene. Maresca, nato a Pontecagnano Faisano nel 1980, ex centrocampista, ha indossato la maglia del Palermo dal 2014 al 2016, collezionando 47 presenze e un gol, ricordato dai tifosi perché decisivo per battere il Verona e conquistare la salvezza: era il 2016.

Inter sconfitta a testa alta, la Champions League è del Manchester City Rinaudo e Gardini a Istanbul Altintop con la Champions La formazione dell’Inter Una conclusione di Lautaro Acerbi anticipa Haaland Barella tra i migliori dell’Inter Altro anticipo di Darmian sul norvegese Onana respinge il tiro di Haaland De Bruyne al tiro Guardiola consola De Bruyne, costretto a lasciare il campo L’occasione sprecata dal Toro Il gol di Rodri L’esultanza del City dopo il gol Rodri ha deciso la sfida La clamorosa occasione per il pari fallita da Lukaku Rodri accanto alla Coppa La premiazione dei giocatori nerazzurri La festa del City Gundogan solleva il trofeo

© Riproduzione riservata