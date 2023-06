Il Palermo ad un passo da Bisoli e Lucioni, per l'attacco spunta il nome di Favilli

Si è sbloccato nella notte l’affare Bisoli. Il centrocampista è ormai vicinissimo al Palermo. Insieme a lui, a un passo anche Lucioni. Saranno loro, salvo sorprese, i primi due acquisti della sessione estiva di calciomercato. I dialoghi non si sono mai interrotti e le trattative sono andate avanti senza intoppi.

Qualche dettaglio ancora da sistemare, che potrebbe richiedere ancora giorni, ma si va verso la fumata bianca. In arrivo dunque un difensore centrale di esperienza e un centrocampista che nel suo ruolo è stato tra i migliori in serie B. Il primo ha vinto il campionato con il Frosinone ottenendo la promozione in serie A, il secondo è retrocesso con il club lombardo dopo i playout ma è stato tra i migliori (se non il migliore) per la sua squadra. Due colpi che renderanno la squadra ancora più competitiva e di livello, a caccia della massima serie (unico obiettivo dichiarato già dalla società).

Lucioni e Bisoli erano stati tra i primi nomi della lunga lista di mercato. Una lista che si riempie sempre di più di nuovi profili, validi e funzionali. Il nuovo obiettivo del direttore sportivo Rinaudo si chiama infatti Andrea Favilli. L’attaccante, di proprietà del Genoa, ha giocato l’ultima stagione in prestito alla Ternana in serie B.

Un’annata buona con 26 presenze impreziosite da 9 gol e 3 assist per un totale di 1866 minuti. Forte fisicamente, caratteristiche da “pivot” e numero nove d’altri tempi. Potrebbe essere l’alternativa a Brunori (che ha appena rinnovato fino al 2027), o la sua spalla in un ipotetico, remoto, 4-4-2 o 3-5-2. Questo, più probabile visto che è stato il vestito più utilizzato in stagione. Ancora nessuna trattativa nel vivo, ma l’attaccante 26enne nato a Pisa piace ed è stato messo nel mirino. Salgono ogni giorno di più poi le quotazioni per Ceccaroni, per cui il club sta già lavorando nel tentativo di portarlo in rosanero. Piacciono, ma non c’è alcuna trattativa al momento, sempre Szmyt del Warta Poznan e Borges del Manchester City (formazione U23). Gli altri obiettivi sono Cistana (Brescia), Aye (Brescia), Viviani (Benevento). Il mercato del Palermo è entrato nel vivo, non c’è dubbio.

© Riproduzione riservata