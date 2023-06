Palermo, si spinge per Bisoli e Cistana: ipotesi Fiordilino e Gallo

Una prima lista, da rimaneggiare giorno dopo giorno. Aggiunte, tagli e revisioni. Per il direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo, la parte teorica è terminata. Questa è la settimana in cui, infatti, si passerà all’attacco. Tradotto: si inizierà a trattare.

Anzitutto per portare a casa Dimitri Bisoli, ormai da tempo un obiettivo dei rosanero per il centrocampo. Quest’anno è stato uno dei calciatori più presenti in stagione con la maglia del Brescia e il giocatore gradirebbe la destinazione Palermo. Il club di viale del Fante inizierà un dialogo il prima possibile per far sì che sia il primo colpo della sessione estiva di calciomercato.

Un altro profilo su cui il Palermo sta lavorando è Cistana, difensore sempre del Brescia. Centrale ma impiegabile anche nel ruolo di terzino destro, quest’anno ha segnato due gol in 19 presenze (due delle quali ai playout). Il suo contratto scade tra un anno, a giugno, ma il suo futuro è lontano da Brescia. A maggior ragione dopo la retrocessione in serie C del club lombardo. Una discriminante decisiva nel suo futuro, così come in quello del suo collega Bisoli. Il Palermo vuole approfittarne e bruciare la concorrenza. Questa, abbastanza folta, soprattutto per quanto riguarda il secondo e soprattutto in serie B.

Il Palermo proverà a spingere in questi giorni anche per Lucioni, che resta l’obiettivo numero uno per la difesa. Il 35enne è in scadenza con il Frosinone e difficilmente rinnoverà. Ha chiuso la stagione con 31 presenze (4 gol e 1 assist) e una promozione in serie A. sarebbe il profilo di esperienza ideale per la retroguardia rosanero. Anche Ceccaroni resta un profilo da monitorare e anche per lui il Palermo potrebbe presto avviare una vera e propria trattativa.

Nomi ormai noti e che circolano da diverse settimane. Ma non sono gli unici: oggi il nuovo obiettivo di mercato si chiama Tramoni. Classe 2000, quest’anno ha collezionato 35 presenze, impreziosite da 5 reti e 2 assist con la maglia del Pisa. Il suo valore di mercato secondo Transfermarket è di 2 milioni di euro, ma il Palermo penserebbe di prelevarlo soltanto in prestito (forse, con opzione). Da indiscrezioni, pare infine che la dirigenza rosanero tenga sotto controllo Fiordilino e Gallo, due giocatori che andrebbero ad occupare due slot tra i giocatori bandiera del club. L’ultimo, in tal senso, era stato Accardi, passato a gennaio in serie C con la maglia del Piacenza. Sono giorni di intenso lavoro per Rinaudo, intenzionato già ad intavolare alcune trattative di mercato.

