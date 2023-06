Palermo, Galassi (City Group): "Vogliamo la serie A, Corini resta? Certo, c'erano dubbi?"

“Noi vogliamo andare in serie A con il Palermo. Consideriamo i rosanero al quarto posto nella Galassia City”. Parola di Alberto Galassi ai microfoni di Sky Sport, durante la trasmissione “Calciomercato l’originale”. Uomo di riferimento di City Group, Galassi ha più volte espresso la volontà di raggiungere la massima serie con il club siciliano, ma ha sottolineato l’importanza di farlo con merito: “Abbiamo l’ambizione di andare in serie A. Ma attenzione: se fossimo andati ai playoff e avessimo vinto tutto, lo avremmo fatto per caso perché la struttura societaria e la squadra non erano pronte. In serie A ci si va creando“.

Poi è tornato sull’acquisizione del club rosanero, palesando la volontà di puntare su un vivaio di giovani talenti: “Mancava una squadra italiana all’interno del nostro gruppo – ha detto -. Abbiamo preso il Palermo perché immaginate quanti bravi giovani del Sud Italia possono esserci. E stiamo lavorando per questo migliorando le strutture. Non c’è altro settore giovanile nel Sud se non quello che stiamo creando noi. Il nostro modello – ha continuato – lo copieranno in tutto il mondo, i giovani non li devi prendere arrivati, ma li devi scoprire. L’ultimo acquisto del Bahia? Una risorsa enorme in Brasile”.

Galassi ha poi “stilato” una classifica delle prime 4 squadre della Galassia City, facendo storcere il naso a qualche tifoso rosanero: “Secondo noi, Palermo sarà nelle prime quattro della galassia City – ha ammesso -, a livello di potenziale. Ci metto primo il Manchester City, secondo New York City, Bahia e poi Palermo”. E su Corini, qualora ci fosse ancora bisogno di sottolinearlo: “Resta, avevate dubbi?!”

