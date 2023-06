Palermo, per il centrocampo piace Bisoli: il fattore che può portarlo in rosanero

Nella prossima stagione il Palermo dovrà lottare per i piani alti della classifica. Per farlo, il miglioramento della rosa deve essere omogeneo ed esteso un po’ a tutti i reparti. Diversi i nomi circolati negli ultimi giorni: da Szmyt a Borges, da Ceccaroni a Lucioni, passando per Cistana e Vazquez.

Un taccuino già colmo d profili molto interessanti sul quale Rinaudo, direttore sportivo dei rosanero, dovrà lavorare. Il nome che si è aggiunto nelle ultime ore è quello di Dimitri Bisoli, centrocampista in forza al Brescia il cui contratto scade nel 2024. Ma ad allontanarlo dal club lombardo è la retrocessione delle rondinelle dopo ben 38 anni

. La serie C sarebbe un palcoscenico troppo povero per uno come lui, capace di scendere in campo per ben 209 volte in serie B. Suo l’ultimo gol segnato nella notte più amara per il Brescia, nel ritorno della finale playout contro il Cosenza. Con l’addio ormai quasi certo, sul calciatore si fionderanno diverse squadre, tra cui anche il Palermo. Il centrocampista piace però a tante piazze e la concorrenza è davvero folta. Il suo agente è Giampiero Pocetta, vecchia conoscenza del Palermo negli anni ’90. Un fattore non da poco che potrebbe risultare determinante nella scelta di una piazza come quella rosanero. Soprattutto in B, tuttavia, il calciatore ha tanto mercato, come detto. Con la retrocessione, anche un altro calciatore potrebbe partire: si tratta di Cistana, difensore centrale e anche lui accostato ai rosanero negli ultimi giorni.

