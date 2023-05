Palermo, Elia e la sua stagione sfortunata: «Non so cosa accadrà, spero di rivedervi presto»

Una stagione sfortunata. Un infortunio che lo ha tenuto fuori per quasi tutta la stagione. E quel ginocchio che non ha retto nel match contro il Cittadella, al Barbera. Salvatore Elia uscì in barella tra gli applausi dei suoi tifosi e non è più entrato in campo.

“Meritavamo e meritavate di più – ha scritto l’attaccante su suoi profili social. Ho lavorato tanto sperando di poter rientrare insieme ai miei compagni per il finale di stagione, ma purtroppo i tempi di recupero non hanno coinciso con la mia enorme voglia di rientrare”.

Eppure, gli sono bastati appena due mesi per innamorarsi della squadra e dei suoi tifosi: “Un grazie non sarà mai abbastanza – ha rivelato -. Speravo che la stagione andasse in maniera diversa, per la squadra, per me e per tutta la città. Ma il calcio è anche questo: bisogna accettare e andare avanti cercando sempre note positive anche dagli eventi poco fortunati”. Ora l’incertezza sul suo futuro e la grande voglia di restare, come è evidente dal suo messaggio su instagram: “Non so cosa mi riserva il domani, ma spero di rivedervi presto. Forza Palermo – ha concluso –“. Un obiettivo chiaro: indossare ancora la maglia del Palermo, anche nella prossima stagione. Elia è arrivato in rosanero la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta. La volontà è quella di proseguire nel capoluogo, ma spetta alla società prendere una decisione, considerando diverse varianti tra cui il lungo infortunio che lo ha condizionato. Da indiscrezioni, il club non sta ancora trattando e non ci sono dialoghi. Nel frattempo, il numero 77 spera di dare il proprio contributo il prossimo anno.

© Riproduzione riservata