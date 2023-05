Palermo, accordo vicino con Brunori: settimana decisiva per il rinnovo

Matteo Brunori è sempre più vicino al rinnovo con il Palermo. Passi in avanti sono stati fatti nella trattativa che porterà l’attaccante numero nove, ex Juventus, a legarsi ai rosanero fino al 2027.

Attualmente il 28enne italo-brasiliano ha un legame contrattuale con il club di viale del Fante fino al 2026. La firma arrivò in concomitanza con l’acquisto del suo cartellino, dalla Juventus, l’estate scorsa (la cifra fu di 1,8 milioni di euro). La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per il rinnovo e l’accordo è sempre più vicino.

La squadra di Corini ripartirà dunque dal suo capitano, dopo la mancata qualificazione ai playoff. Un esempio importante di continuità e progettualità, ma soprattutto un gesto d’amore del numero nove che vuole assolutamente contribuire a riportare il Palermo in serie A. Come scritto qualche giorno fa, soltanto una mega offerta dalla massima serie potrebbe far tentennare la società.

Il club, continua a lavorare contestualmente anche ai rinnovi di Pigliacelli (fino al 2026), Buttaro (2027) e Gomes (2027). Nessuna decisione concreta invece per quanto riguarda i prestiti con opzione. Al momento non c’è nulla di concreto, ma a giorni le acque potrebbero muoversi. Il futuro di Verre e Tutino potrebbe essere ancora a Palermo, mentre più lontani i riscatti di Vido (dall’Atalanta) e Sala (dal Sassuolo).

