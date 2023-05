Palermo, Tutino: «Non so cosa mi aspetta in futuro, ma grazie per questi 4 mesi»

A cinque giorni dal pareggio contro il Brescia che ha estromesso il Palermo fuori dai playoff, Gennaro Tutino si è sfogato sui social. Il messaggio dell’attaccante esprime delusione e riconoscenza verso la società, fomentando incertezza su quello che sarà il futuro. «Ho voluto far passare qualche giorno per smaltire rabbia e delusione – ha scritto sul suo profilo instagram - siamo arrivati ad un passo e non ce l’abbiamo fatta. Ma da ogni "sconfitta” c’è sempre una lezione da imparare e portarsi dietro nel cammino».

Solo quattro mesi in rosanero, ma un affetto che è già diventato viscerale: «Ho vissuto emozioni forti, ho conosciuto tante belle persone in campo e fuori». Tutino è arrivato in prestito dal Parma e la sua permanenza in rosanero al momento è incerta: «Non so ancora cosa mi aspetta in futuro – ha scritto il numero 7 -, oggi però ci tengo a ringraziare chi mi ha dato la possibilità di indossare questa maglia: società, staff tecnico, i miei compagni di squadra e tutti i tifosi che mi hanno sostenuto sin dal primo giorno».

Il sogno era portare in Serie A una piazza importante come quella palermitana, ma non è stato possibile realizzarlo. L’attaccante ha comunque guardato il bicchiere mezzo pieno: «Anche se non ho raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato, ho ritrovato sensazioni positive – ha scritto convinto il napoletano -. Mentali prima di tutto, ma anche tecniche e fisiche. E questo per me è già un grande passo. Anzi un punto di partenza che mi regala grande fiducia e slancio per la prossima stagione».

Alla fine dei ringraziamenti speciali, un messaggio forte e chiaro: «Per ultimi, ma non per importanza, volevo ringraziare i magazzinieri Pasquale, Gabriele e Franco e tutti i ragazzi dell’area medica. Forza Palermo con orgoglio. Vi abbraccio, Gennaro». Tutino ha collezionato in questa stagione 18 presenze con la maglia del Palermo (17 con il Parma da agosto a gennaio) mettendo a segno tre gol e fornendo un assist. Per 10 volte Corini lo ha schierato titolare, mentre per 8 è entrato dalla panchina.

