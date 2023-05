Rissa tra tifosi rosanero durante la partita del Palermo Primavera contro il Bari

«Vorrei esprimere tutta la mia solidarietà e le mie scuse nei confronti di otto persone (sicuramente genitori di ragazzi della Primavera del Bari ) che non appena entrati nella parte di tribuna a loro riservata sono stati "avvisati" in modo perentorio e con atteggiamento prevaricatorio di non sventolare bandiere, esporre sciarpe e fare cori». Lo scrive in un commento a Gds.it uno dei tifosi del Palermo che hanno assistito alla finale play-off vinta 2-1 dal Palermo contro il Bari al Pasqualino di Carini.

Una testimonianza che dà l’idea del clima arroventato sugli spalti già a inizio gara. Un clima sfociato poi in un episodio ancora più grave durante il gioco, una rissa fra sparuti gruppi di ultras rosanero, per motivi non chiari ma che nulla c’entravano con la partita. La rissa ha indotto l’arbitro a fermare la gara per qualche minuto.

