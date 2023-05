Palermo, una soddisfazione arriva dai ragazzi: rosanero promossi in Primavera 2

Se da un lato la prima squadra ha deluso con la mancata qualificazione ai playoff, dall’altro il calcio a Palermo sorride grazie alla formazione Primavera. La squadra di Di Benedetto è stata promossa in Primavera 2 grazie alla vittoria per 2-1 nella finale playoff contro il Bari. Davanti a tantissimi tifosi, i rosanero si sono imposti al Pasqualino Stadium di Carini.

Le reti decisive sono state di Mazza e Bonello. Un risultato importante per un allenatore che inseguiva questo obiettivo da due anni. Dodici mesi fa la sconfitta in finale contro il Padova agli spareggi, quest’anno il successo e il salto di categoria. I rosanero avevano chiuso la stagione al primo posto del Girone C ma per il regolamento sono stati “costretti” a giocarsi la Primavera 2 nella post-season. Questa volta però è andata diversamente con la vittoria e la gioia al fischio finale.

“Sto provando delle emozioni indescrivibili – ha ammesso Di Benedetto nel post gara -, le provo insieme a tutti coloro che hanno condiviso questo percorso con me, dal presidente Mirri al direttore Rinaudo, Bogdani, Giambona”.

Sostenuta dai tifosi, che non hanno smesso un attimo di cantare e incitare la squadra: “Un apporto fondamentale, Palermo è una città meravigliosa con un pubblico meraviglioso, lo ringrazio di cuore. Sono veramente contento di essere tornato nella mia città. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e a me stesso, non ho mai mollato, ho creduto sempre in me“. Un gradino in meno verso la Primavera 1, ora il club può confrontarsi con realtà più importanti: “C’è molta più visibilità – ha dichiarato Di Benedetto – siamo a un livello in meno dal calcio che conta”.

© Riproduzione riservata