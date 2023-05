Palermo-Brescia gara decisiva: si va verso il record stagionale di presenze

Quando serve supporto, i tifosi del Palermo rispondono presente. E contro il Brescia, nonostante la vendita dei biglietti abbia preso il via da poco, si può già dire che sarà una di quelle occasioni. Una partita che non serve alla promozione o a un traguardo particolarmente prestigioso ma che è fondamentale per gli spareggi promozione.

Per un Palermo che solo tre anni fa navigava fra i dilettanti, è un traguardo comunque importante. Da ieri pomeriggio, subito dopo la gara col Cagliari, l’imperativo è uno solo: vincere. Anche con l’aiuto del proprio pubblico. Lo ha detto subito Corini, nel post partita. Lo ha ribadito Brunori oggi, chiamando a raccolta il popolo rosanero che ha già cominciato a comprare i biglietti per l’ultima di campionato, in programma alle 20.30 al Renzo Barbera.

Non è difficile immaginare che venerdì sera il Barbera possa essere una bolgia che può dare quella spinta, quella motivazione in più ai rosanero, costretti a battere un Brescia disperato e all’ultimissima chiamata per un posto ai play out.

Una gara da 1 o 2 in schedina: il pareggio non serve a nessuno. Con la divisione della posta in palio sarebbe molto probabile l’addio al sogno playoff per i rosanero e alla permanenza in cadetteria per il Brescia. Come pubblicato dai canali ufficiali del club di viale del Fante, sono già 17 mila le presenze attese, inclusi ovviamente gli abbonati e quelli che hanno aderito all’iniziativa di qualche settimana fa, quando il club rosanero ha lanciato per le ultime 4 gare l’iniziativa Final pack, cioè la possibilità per i non abbonati di sottoscrivere un mini-abbonamento ad una tariffa scontata rispetto al prezzo totale dei singoli match. Nel post si legge inoltre “Trova un abbonato! Con il suo codice hai lo sconto del 50%”. Un ulteriore sforzo per riempire il Barbera che magari non andrà verso il sold out come nelle gare playoff di serie C ma che potrebbe stabilire il record stagionale di presenze.

