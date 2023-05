Palermo, i play-off possono arrivare già a Cagliari: tutte le combinazioni

Con il successo contro la Spal, per 2-1, il Palermo ha superato ben tre squadre e si è piazzato al settimo posto in classifica. Il che vuol dire partecipazione ai playoff. Adesso i rosanero hanno il destino nelle proprie mani con 48 punti in classifica e due in più rispetto alle inseguitrici, quando mancano solo due giornate al termine del campionato.

Ma quando potrebbe arrivare la matematica qualificazione agli spareggi promozione? Con due vittorie nelle prossime due partite, contro Cagliari e Brescia, la squadra di Corini sarebbe certa di prendere parte alla post-season. Ma già in Sardegna, potrebbe arrivare l’aritmetica.

Come? I siciliani devono conquistare i tre punti a Cagliari e contemporaneamente Pisa, Venezia e Ascoli non devono vincere. Una combinazione di risultati non facile, ma nemmeno impossibile. I toscani andranno in trasferta a Brescia contro una squadra che è ancora in lotta per non retrocedere, i veneti ospiteranno il Perugia e i bianconeri il Cosenza. Tutti impegni non proibitivi ma neanche agevoli.

Se poi dovessero fermarsi anche Modena (in trasferta a Benevento) e Reggina (che va a Bari), allora con una vittoria (e solo con quella), il Palermo potrebbe addirittura uscire da Cagliari con la certezza del settimo posto, rendendo l’impegno casalingo contro il Brescia una pura formalità. Uno scenario che sembrava impossibile solo una settimana fa e che oggi, invece, complice l’andamento zoppicante delle altre squadre, è assolutamente possibile.

Certo il Palermo dovrà fare i conti con un mal da trasferta che ha accompagnato Brunori e compagni per tutta la stagione. Le vittorie lontano dal Barbera sono state infatti soltanto tre, contro Modena, Benevento e Ascoli. Contro i bianconeri i siciliani hanno ottenuto l’ultimo successo fuori casa. Poi solo pareggi e sconfitte. Nelle ultime 5 due ko contro Parma e Venezia e tre segni “x” contro Südtirol, Pisa e Cittadella.

