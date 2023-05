Cagliari-Palermo, Corini ritrova Stulac ma preoccupa un problema al tendine per Gomes

Una buona notizia e una brutta per Corini in vista della trasferta del Palermo a Cagliari. Il tecnico ha ritrovato stabilmente Stulac che nelle ultime settimane aveva spesso svolto sedute differenziate. Chi preoccupa è invece il centrocampista Gomes che, come recita il comunicato della società di viale del Fante, ha lavorato a parte a causa di un dolore al tendine d’Achille sinistro. Il 22enne francese sarà tenuto sotto controllo dallo staff di Corini che proverà a recuperarlo già dai prossimi giorni per la convocazione di sabato.

Archiviata ormai l’importante vittoria sulla Spal che ha consentito alla squadra di raggiungere il settimo posto con due lunghezze di vantaggio sul trio Pisa, Venezia ed Ascoli, il gruppo è tornato in campo questo pomeriggio per iniziare a preparare la sfida di Cagliari che si giocherà sabato 13 maggio alle 14. Un impegno importante, contro una squadra già matematicamente certa della partecipazione ai playoff ma che proverà ad agguantare il quarto posto e garantirsi così un turno in meno da giocare agli spareggi promozione.

Fra le favorite della vigilia per l'approdo in serie A, il Cagliari si è ripreso dopo l’arrivo di Ranieri sulla panchina. Per il Palermo sarà dunque un match complicato anche per l'assenza di Brunori, che dovrà scontare un turno di squalifica. Quasi certo del recupero, invece, è Leo Stulac, assente fin dalla viglia della gara di Brescia e pronto al rientro dopo un periodo di riabilitazione effettuato a Manchester. Nelle ultime giornate si era allenato a parte, da oggi, invece, è nuovamente col gruppo con il quale dovrebbe partire per la Sardegna il prossimo weekend.

Come emerge dal bollettino del club, lavoro differenziato per Masciangelo a causa di una fascite plantare al piede destro che lo costringerà a saltare la penultima di campionato. Assente alla seduta anche Lancini, febbricitante a causa di una faringite. Saric ha iniziato gli esercizi atletici.

