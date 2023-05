Palermo-Spal 2-0, intervallo: Brunori protagonista e rosa avanti al Barbera

Termina il primo tempo al Barbera: squadre a riposo sul 2-0. Forcing finale della Spal che non è riuscita però ad accorciare le distanze.

45' Ancora una grande opportunità per i rosa: cross di Sala sul secondo palo, dove Buttaro tocca il pallone, che docile esce fuori di pochissimo. Domina la squadra di Corini ora. Non poteva fare nulla Alfonso.

44' Che occasione per il Palermo: Brunori fa il vuoto in area e serve il liberissimo Tutino, che da due passi calcia alto e poi se la prende con il terreno di gioco. Aveva fatto una grande giocata il numero 9 rosanero, liberandosi di Meccariello e servendo l'ex Parma.

41' Rabbi aveva calciato dentro l'area di rigore sfiorando il palo alla destra di Pigliacelli, ma l'arbitro ferma tutto per un tocco di mano del centravanti.

37' Ammonito Brunori, salterà la sfida con il Cagliari.

35' Gol del Palermo! Questa volta è tutto dell'attaccante numero 9 il gol. Di testa Brunori non sbaglia e mette dentro la palla del 2-0. Prima la traversa di Nedelcearu con un colpo di tacco, poi il tap-in spietato dell'ex Juventus. Raddoppio al Barbera. Dopo un piccolo check al Var, la rete viene convalidata.

33' Sala resta giù e tocca il pallone con le mani: calcio di punizione per la Spal.

30' Gol del Palermo! Sinistro di Brunori che Meccariello devia in porta, in vantaggio i rosanero. Bravo Sala a saltare Fiordaliso con una finta e a mettere in mezzo per l'attaccante numero 9. Tutta la panchina in campo a festeggiare. 1-0 al Barbera.

28' Prova il tiro Moncini: murato da Nedelcearu. Poi l'arbitro segnala fuorigioco.

20' Cross tagliato di Sala: non ci arriva nessuno né sul primo né sul secondo palo.

16' Verre ruba palla e arriva dentro l'area di rigore: va giù ma per l'arbitro l'intervento è sulla palla. Rumoreggia il pubblico. Si accende il match, mentre resta a terra l'ex Sampdoria.

14' Destro di Brunori sul calcio d'angolo: palla fuori.

12' Tutino in mezzo, perde l'attimo per calciare Brunori. Sulla ribattuta Verre mastica il destro. Sembra stare benissimo l'ex Parma, ancora scelto al fianco del numero 9.

11' Calcia Brunori su assist di Gomes: palla alta di poco ma è tutto fermo per fuorigioco del numero 9.

10' Prova Rabbi di testa: pallone alto. Sempre 0-0 al Barbera tra Palermo e Spal.

9' Rabbi tenta il dribbling, bravo Mateju a mettersi davanti e guadagnarsi il fallo.

7' Spiovente di Verre impreciso: para Alfonso e fa ripertire i suoi dal basso.

6' Destro a giro di Rabbi centrale: blocca Pigliacelli. Si fa avanti anche la Spal.

5' Cross di Buttaro deviato, blocca facile Alfonso. Aggressiva la squadra di Corini in questi primi minuti di gioco.

3' Prima grande occasione per il Palermo: cross di Tutino e sinistro a botta sicura di Sala. Para Alfonso e mette in angolo.

2' Primo possesso per la Spal, che cerca di manovrare con calma nel cerchio di centrocampo.

Inizia la partita

Corini sceglie di partire ancora una volta senza Nicola Valente nell'incontro di oggi contro la Spal. Buttaro, invece, reduce da un'ottima prova ulla fascia nell'ultima gara contro il Como partirà dal primo minuto. Tutino confermato insieme a Brunori in attacco.

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Spal, valevole per la 36a giornata del campionato di serie. Fischio di inizio alle ore 16.15

PALERMO (3-5-2): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 18 Nedelcearu, 15 Marconi; 25 Buttaro, 8 Segre, 5 Gomes, 26 Verre, 3 Sala; 9 Brunori (C.), 7 Tutino.

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Graves, 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 14 Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 30 Valente, 31 Aurelio, 48 Bettella.

Allenatore: Corini.

SPAL (4-3-1-2): 1 Alfonso; 2 Fiordaliso, 13 Varnier, 6 Meccariello (C.), 3 Tripaldelli; 37 Maistro, 20 Prati, 5 Contiliano; 32 Rauti; 9 Moncini, 99 Rabbi.

A disposizione: 17 Pomini, 31 Gabriel, 4 Dalle Mura, 11 Fetfatzidis, 19 La Mantia, 21 Celia, 23 Murgia, 26 Parravicini, 27 Peda, 28 Puletto, 40 Tunjov, 49 Rossi.

Allenatore: Oddo

