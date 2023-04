Como-Palermo, per Corini rebus sulla fascia destra: le probabili formazioni

Corini col dubbio Valente, Longo al gran completo. Como e Palermo utilizzano lo stesso modulo di gioco ma arrivano all'appuntamento di lunedì primo maggio in condizioni differenti. Se la squadra di Longo infatti potrà contare sull'intero organico, i rosanero dovranno sopperire a diverse assenze. E nella lista degli indisponibili potrebbe esserci anche l'esterno destro, che sta meglio dopo la botta in allenamento, ma solo a ridosso della gara sarà valutato definitivamente.

Corini dovrà rinunciare certamente a Saric e ad Aurelio, oltre ovviamente ad Elia e Di Mariano. L'assenza anche di Valente sarebbe un ulteriore grattacapo per Corini che non ha in organico un sostituto di ruolo, sebbene in conferenza stampa abbia detto di aver provato Segre e anche Masciangelo. Cambio di modulo? Ipotesi difficile ma non da escludere a priori.

Fra le righe delle parole dette dal tecnico in conferenza stampa si legge anche la possibilità che cambi qualcosa a centrocampo per dare maggiore copertura. Verre infatti potrebbe essere schierato un po' più avanti rendendo il classico 3-5-2 più simile a un 3-4-1-2. Broh, invece, dovrebbe sostituire Saric, mentre in cabina di regia sarà impiegato uno fra Gomes e Damiani. Anche in attacco non ci sono certezze, ma la sensazione è che sarà Soleri a far coppia con Brunori.

In difesa Corini ha lasciato intendere che tutto sarà confermato anche perché Bettella non è in perfetta forma e Graves ed Orihuela devono ancora lavorare su alcuni particolari.

In casa Como è possibile che Longo rinunci a giocare a specchio col classico 3-5-2 per passare al 3-4-1-2, sistema di gioco adottato in diverse partite. Da Cuhna, dunque, potrebbe partire dall'inizio nel suo ruolo di trequartista mentre in avanti il tecnico dei lariani sta riflettendo se schierare Mancuso o Cutrone.

Como-Palermo, le probabili formazioni

Como (3-4-1-2): Gomis; Odenthal, Canestrelli, Binks; Iovine, Bellemo, Arrigoni, Ioannou; Da Cunha; Cutrone (Mancuso), Cerri.

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Segre (Masciangelo), Gomes (Damiani), Broh, Verre, Sala; Soleri, Brunori.

© Riproduzione riservata