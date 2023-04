Palermo, la delusione di Broh: «Il gol annullato? Un dispiacere enorme»

«Il gol annullato? Un dispiacere enorme». Il centrocampista del Palermo, Jeremie Broh, intervistato dai canali ufficiali del club rosanero, è tornato sull'episodio del suo gol annullato al 95’ per un tocco con un braccio di Segre sulla respinta del portiere del Benevento, Manfredini. «È stata sicuramente una bella botta - ha detto l’ex Südtirol - per me un grande dispiacere. Ci abbiamo provato fino alla fine e come dice mister Corini, forse l’eccessiva voglia di vincere la partita ci ha tolto lucidità».

Dopo diverse partite da titolare soprattutto nella parte centrale della stagione, contro il Benevento Broh è entrato nella ripresa, dando un pizzico di vivacità in più alla manovra della squadra sebbene non sufficiente per vincere la partita. Ora però l’attenzione si sposta alla gara di Como, nella quale Broh e compagni andranno a caccia dei tre punti. «I playoff sono distanti solo 2 punti e noi dobbiamo ragionare solo gara dopo gara, sulla singola partita e tirare le somme solo a fine campionato; sono sicuro che anche a Como i tifosi ci daranno una mano».

Compito di Broh e dei suoi compagni è trasformare i fischi del Barbera del finale di gara con i sanniti, in applausi ed è consapevole che i fans rosanero sono sempre accanto alla squadra. Arrivato in rosanero nell’estate del 2020, dopo una stagione in serie C venne girato in prestito al Südtirol con cui vinse il campionato del girone nord. Rientrato in sede quest’estate, grazie alle buone prestazioni di quest'anno, ha ottenuto il rinnovo del contratto fino a giugno 2025. «Per noi giocatori è un sogno a far parte della famiglia del City Group; sento la fiducia della società e voglio dimostrare di meritare far parte di questa importante famiglia».

